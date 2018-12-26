На Украине утвердили новые санкции против России

СЕГОДНЯ 21:31 2018-12-26T21:31:23+03:00

Совет национальной безопасности и обороны страны принял решение о введении ограничительных мер

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На Украине утвердили новый пакет санкций против России. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны в ходе заседания с президентом Украины.

«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», - сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ограничения вновь коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Также санкции введут против организаторов выборов в ДНР и ЛНР, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к «незаконному захвату» в Керченском проливе.

Напомним, что накануне Россия расширила санкционный список против физических и юридических лиц Украины. Решение было приняло для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.