На Украине утвердили новые санкции против России
На Украине утвердили новый пакет санкций против России. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны в ходе заседания с президентом Украины.
«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», - сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Ограничения вновь коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Также санкции введут против организаторов выборов в ДНР и ЛНР, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к «незаконному захвату» в Керченском проливе.
Напомним, что накануне Россия расширила санкционный список против физических и юридических лиц Украины. Решение было приняло для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.