2018-12-26T21:31:23+03:00
Политика

На Украине утвердили новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны страны принял решение о введении ограничительных мер
Алена Басавина
Поделиться:
Украина утвердила санкции против РоссииУкраина утвердила санкции против РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Украине утвердили новый пакет санкций против России. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны в ходе заседания с президентом Украины.

«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», - сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ограничения вновь коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Также санкции введут против организаторов выборов в ДНР и ЛНР, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к «незаконному захвату» в Керченском проливе.

Напомним, что накануне Россия расширила санкционный список против физических и юридических лиц Украины. Решение было приняло для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 1,5 тысяч россиян не смогли попасть на Украину во время военного положения
Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг
ГИБДД предлагает поднять штрафы за повторную езду без прав
Российские компании возведут в Сирии аэропорт
Опубликовано видео с ответом Золотова Навальному
Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за вторжения авиации Израиля
Золотов ответил на обвинение в убийстве Немцова
Глава Росгвардии Золотов рассказал, как стал генералом армии
Золотов рассказал, где учится его внук
Золотов: моё имущество не имеет отношения к бюджету Росгвардии
Введение в России электронных прав поможет решить проблему безопасности на дорогах
Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год
Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме