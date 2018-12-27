США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

СЕГОДНЯ 03:06 2018-12-27T03:07:44+03:00

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В ночь на четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что США и Китай 7 января проведут торговые переговоры в Пекине.

По некоторым данным, в начале следующего года правительственная делегация Соединенных Штатов отправится в столицу КНР для проведения консультаций с китайскими чиновниками. При этом возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя страны Джеффри Герриш. Кроме того, в Пекин полетит замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, еще в начале ноября председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу возобновить консультации по торговле. Как тогда заявил китайский лидер, торгово-экономические отношения Пекина и Вашингтона «взаимовыгодны по своей природе».