Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-27T06:57:09+03:00

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В четверг Роспотребнадзор повторно запускает всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга. Таким образом, с 27 декабря по 15 января граждане вновь смогут получить бесплатную консультацию у специалистов: сотрудники региональных управлений надзорного ведомства расскажут им все о правах потребителей и правилах оказания транспортных услуг.

«Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», - говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Кроме того, там отмечается, что решение о запуске горячей линии было принято «в связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 5 по 19 ноября специалисты Роспотребнадзора уже оказали более 3,3 тысячи консультаций для жителей всех регионов страны. При этом, как ранее заверили в ведомстве, жалоб на необоснованное завышение цены за перевозку не поступало.