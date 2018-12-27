Новое обвинение по делу экс-главы Nissan касается выплат саудовскому бизнесмену

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-27T14:39:30+03:00

По версии следствия, Халед Аль-Джуффали помог Карлосу Гону мошенническим способом возместить убытки, полученные им по своп-контракту с банком

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Новые обвинения, предъявленные экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, касаются использования денег компания для выплат саудовскому бизнесмену.

По информации агентства Reuters, речь идет о вице-председателе крупного конгломерата E.A. Juffali and Brothers Халеде Аль-Джуффали, который также является владельцем Al-Dahana. Согласно данным источников, именно этот предприниматель помог Гону справиться с финансовыми трудностями в октябре 2008 года.

Тогда глава Nissan потерпел убытки по своп-контракту с банком в размере порядка 16,6 млн долларов. Джуффали же помог ему оформить аккредитив, и после этого в качестве "благодарности" получил 14,7 млн долларов на счет своей компании. Выплаты проводились в виде четырех траншей и были оформлены через фонд Nissan CEO Reserve.

Напомним, что изначально Гон был задержан по подозрению в занижении информации о собственных доходах с целью уклонения от уплаты налогов. 20 декабря Токийский окружной суд отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста бизнесмена, однако позже ему были предъявлены новые обвинения.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот раз экс-главу автоконцерна заподозрили в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan. Сам мужчина все обвинения отрицает.