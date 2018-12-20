Экс-глава Nissan Карлос Гон вскоре может быть освобожден под залог

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-20T10:27:13+03:00

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Токийский окружной суд отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста бывшего главы совета директоров автоконцерна Nissan Карлоса Гона и его подельника Грега Келли, который истекает уже в эту пятницу, 21 декабря.

В связи с этим адвокаты бизнесменов, обвиняемых в занижении собственных доходов с целью уклонения от уплаты налогов, приступили к решению вопроса об освобождении клиентов под залог. Ожидается, что уже в ближайшее время оба мужчины могут выйти на свободу, передает телеканал NHK.

Напомним, что Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. По версии следствия, экс-глава совета директоров Nissan скрыл от налоговой инспекции 44 миллиона долларов, однако сам бразильский бизнесмен все обвинения отрицает.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам Гона, он не намеревался занижать информацию о собственных выплатах, а следовательно не нарушал японское законодательство.