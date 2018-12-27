2018-12-27T16:52:42+03:00
Экономика

Пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2019 года

В результате средний размер выплат по старости увеличится до 15 тысяч 414 рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января. ФОТО Александр Рюмин ТАССВ правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января. ФОТО Александр Рюмин ТАСС
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о готовности правительства проиндексировать пенсии уже с 1 января 2019 года. Так, в скором времени размер выплат по старости будет увеличен на 7,05%. Изменения коснутся 30,7 млн граждан.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости", - сказала Голикова во время совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Она подчеркнула, что прибавка составит одну тысячу рублей и поднимет средний размер выплат с 14 тысяч 414 рублей до 15 тысяч 414 рублей. При этом для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что рост пенсионных выплат в следующем году будет выше инфляции. Таким образом правительству удалось выполнить поручение, которое содержится в указе президента РФ Владимира Путина об ускоренной индексации.

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