2018-12-28T02:21:21+03:00
Политика

В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Нардеп Валентин Наливайченко призвал «гнать псевдореформаторов»
Дарья ИВАШКИНА
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В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должниковВ Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко, подводя итоги 2018 года, заметил, что Украина вплотную приблизилась к лидеру антирейтинга крупнейших должников мира.

Как заявил политик, нынешние киевские власти только у Международного валютного фонда (МВФ) одолжили 14 миллиардов долларов. Причем, по мнению нардепа, именно из-за больших долгов руководство незалежной подняло цены и коммунальные тарифы для граждан, а также начало убыточную приватизацию украинских электростанций и продажу земель.

«А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов», - написал Наливайченко на своей странице в Facebook, призвав при этом «гнать таких "профессионалов" и псевдореформаторов».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре другой депутат Верховной рады, а именно Вадим Рабинович, сообщил о катастрофической ситуации на Украине. Как тогда заявил политик, совокупный внешний и внутренний долг незалежной приблизился к 75 миллиардам долларов.

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