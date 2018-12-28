Президент подписал законопроект о защите журналистов в горячих точках

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-28T10:56:53+03:00

Редакции должны выплатить компенсацию в сумме 2 млн рублей в случае гибели корреспондента

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах для защиты журналистов, работающих в особых условиях, в том числе, в горячих точках.

Документ подразумевает защиту журналистов, осуществляющих профессиональную деятельность "на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных, согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

Кроме того, редакции должны выплатить компенсацию в сумме 2 млн рублей в случае гибели корреспондента. Также работники имеет право на единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря Госдума приняла закон о защите журналистов в особых условиях.