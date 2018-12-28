Президент подписал пакет законов, препятствующих экстремизму в тюрьмах
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих борьбу с распространением экстремистской идеологии в тюрьмах. Инициатива также предполагает изолированное содержание осужденных по соответствующим статьям.
Подобные меры позволят снизить до минимума возможность распространения экстремистской идеологии и вербовки осужденных.
Отметим, что преступления террористического характера входят в перечень особо опасных, за их совершение может быть назначено отбывание наказания в тюрьме, при совершении особо тяжкого преступления нарушитель в обязательном порядке отбывает в тюрьме основную часть срока наказания.
Кроме того, у ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний ) России появляется право на вынесение решений о переводе лиц, занимающихся пропагандой и распространением идеологии терроризма среди других осужденных, в другие исправительные учреждения того же вида.
Законы также предполагают применение в отношении осужденных за совершение особо тяжких преступлений террористической и бандитической направленности, порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчета один день за один день.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги.