Президент подписал пакет законов, препятствующих экстремизму в тюрьмах

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-28T13:00:13+03:00

ФСИН получает право на вынесение решений о переводе осужденных в другие исправительные учреждения

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих борьбу с распространением экстремистской идеологии в тюрьмах. Инициатива также предполагает изолированное содержание осужденных по соответствующим статьям.

Подобные меры позволят снизить до минимума возможность распространения экстремистской идеологии и вербовки осужденных.

Отметим, что преступления террористического характера входят в перечень особо опасных, за их совершение может быть назначено отбывание наказания в тюрьме, при совершении особо тяжкого преступления нарушитель в обязательном порядке отбывает в тюрьме основную часть срока наказания.

Кроме того, у ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний ) России появляется право на вынесение решений о переводе лиц, занимающихся пропагандой и распространением идеологии терроризма среди других осужденных, в другие исправительные учреждения того же вида.

Законы также предполагают применение в отношении осужденных за совершение особо тяжких преступлений террористической и бандитической направленности, порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчета один день за один день.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги.