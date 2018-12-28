2018-12-28T13:11:18+03:00
В мире

Сирийские курды призвали Дамаск защитить их от Турции

Кремль поприветствовал соглашение курдского населения с армией САР
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Сирийские курды призвали Дамаск защитить их от ТурцииСирийские курды призвали Дамаск защитить их от ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Сил народной самообороны» (представители курдского населения Сирии) предложили правительственной армии Сирии установить контроль над городом Манбидж с целью защиты от нападок Турции. Об этом сообщило издание Sana со ссылкой на «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Мы приглашаем сирийские правительственные войска, которые обязались защищать нашу страну, нацию и ее границы, принять под свой контроль те районы, откуда мы вывели свои отряды, и защитить эту территорию от турецкого вторжения», — отмечается в сообщении.

Курды заявили о намерении сконцентрироваться на борьбе с террористической организацией «Исламское государство» на востоке Евфрата.

В Кремле положительно отреагировали на обращение СНС к Дамаску.

"Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, расширение зоны контроля САР - "это позитивная тенденция".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов.

ИГ* («Исламское Государство») – запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лукашенко прибудет в Россию 29 декабря
Президент подписал пакет законов, препятствующих экстремизму в тюрьмах
Экспертам, предоставившим ложные заключения при госзакупках, грозит уголовная ответственность
Президент поручил наказывать депутатов и сенаторов за конфликт интересов
ЦБ предупредил об ускорении инфляции в 2019 году из-за повышения НДС
Кино, театры и музеи помогают избежать депрессии
Рубль укрепился к доллару и уступил евро
Президент подписал закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Умер Евгений Зимин – двукратный Олимпийский чемпион по хоккею
В Москве злоумышленники похитили мужчину и выкрали у него 4 млн рублей
Владимир Путин запретил производство порошкового алкоголя
Президент подписал законопроект о защите журналистов в горячих точках
Эксперт: шатдаун в США никогда не происходил так часто, как при Трампе
Лавров встретиться с лидером ХАМАС 15 января
Владимир Путин продлил срок оплаты штрафов со скидкой
МИД: саммит по Сирии "астанинской тройки" пройдет в РФ в первой половине января
На Украине появилась социальная европейская реклама
Глава Роспотребнадзора прогнозирует всплеск ОРВИ после новогодних праздников