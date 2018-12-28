СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-28T13:11:18+03:00

Сирийские курды призвали Дамаск защитить их от Турции Фото: REUTERS

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«Сил народной самообороны» (представители курдского населения Сирии) предложили правительственной армии Сирии установить контроль над городом Манбидж с целью защиты от нападок Турции. Об этом сообщило издание Sana со ссылкой на «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Мы приглашаем сирийские правительственные войска, которые обязались защищать нашу страну, нацию и ее границы, принять под свой контроль те районы, откуда мы вывели свои отряды, и защитить эту территорию от турецкого вторжения», — отмечается в сообщении.

Курды заявили о намерении сконцентрироваться на борьбе с террористической организацией «Исламское государство» на востоке Евфрата.

В Кремле положительно отреагировали на обращение СНС к Дамаску.

"Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, расширение зоны контроля САР - "это позитивная тенденция".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов.

ИГ* («Исламское Государство») – запрещенная на территории РФ террористическая организация.