2018-11-28T23:25:47+03:00
Политика

Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов

По данным ведомства, таким образом террористы хотят спровоцировать удар США по сирийским войскам
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдовМинобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, в Минобороны РФ заявили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России, готовят в Сирии химическую атаку против курдов, чтобы спровоцировать удар США по сирийским правительственным войскам.

По данным российского оборонного ведомства, производство боеприпасов, предназначенных для обстрела позиций курдских Сирийских демократических сил (СДС) в районе города Хаджин, организовано в населенном пункте Эль-Кишме, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор. При этом наполнением мин химическими отравляющими веществами занимаются 11 подготовленных за рубежом боевиков, которые недавно прибыли в арабскую республику.

«Обстрел позиций СДС должен быть произведен боевиками ИГ с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать по ним массированные удары авиации США», - цитирует заявление Минобороны России ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 ноября террористы обстреляли жилые районы Алеппо боеприпасами, которые также снаряжались отравляющими веществами в кустарных условиях.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Путин упростил показ фильмов в музеях и выставочных залах
"Локомотив" турецкий "Галатасарай" 2:0 в Лиге Чемпионов
Украинские радикалы попытались захватить ТЦ Ocean Plaza
На Украине начали опись имущества Киево-Печерской лавры
Президент разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся людей
Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС
"Локомотив" выигрывает 1:0 у "Галатасарая" после первого тайма матча ЛЧ
Конор Макгрегор лишился водительских прав
Власти Дании обвинили Danske bank в отмывании денег
Лаврентьев: Россия готова бороться с «Джебхат-ан-Нусрой»* в Сирии
В Австрии накануне аукциона украли картину Ренуара
Минэкономразвития ожидает рост добычи угля к 2036 году на 41,6%
Матч Локомотив - Галатасарай: в воротах у гостей появится Фернандо Муслера
«Роскосмос» и РАН представят лунную программу
Греческие футбольные фанаты закидали гостей «коктейлями Молотова»
Матч Локомотив - Галатасарай: в атаке у хозяев поля появится Федор Смолов
Цена нефть Brent снова опустилась ниже $60
90-летний Жан-Мари Ле Пен заплатит 11 тысяч евро за гомофобные высказывания
Песков прокомментировал слова Михалкова об информированности Путина
США не планируют размещать ядерные ракеты в Европе
Путин заявил, что пенсии будут расти
В Таиланде задержали гражданина России
Путин потребовал строго контролировать расходы на нацпроекты
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудят на G20 убийство Хашкаджи
Ушаков: Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии
РПЦ предлагает западноевропейским общинам перейти обратно под свою юрисдикцию