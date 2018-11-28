Минобороны РФ сообщило о планах ИГ* применить химоружие против курдов

СЕГОДНЯ 23:25 2018-11-28T23:25:47+03:00

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В среду, 28 ноября, в Минобороны РФ заявили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России, готовят в Сирии химическую атаку против курдов, чтобы спровоцировать удар США по сирийским правительственным войскам.

По данным российского оборонного ведомства, производство боеприпасов, предназначенных для обстрела позиций курдских Сирийских демократических сил (СДС) в районе города Хаджин, организовано в населенном пункте Эль-Кишме, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор. При этом наполнением мин химическими отравляющими веществами занимаются 11 подготовленных за рубежом боевиков, которые недавно прибыли в арабскую республику.

«Обстрел позиций СДС должен быть произведен боевиками ИГ с направления, где дислоцированы близлежащие сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать по ним массированные удары авиации США», - цитирует заявление Минобороны России ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 ноября террористы обстреляли жилые районы Алеппо боеприпасами, которые также снаряжались отравляющими веществами в кустарных условиях.