2018-12-28T13:47:52+03:00
Политика

Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад

26 декабря Минобороны провело успешный испытательный пуск устройства [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назадПроект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад
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Проект по созданию ракеты с блоком «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад из-за проблем при начале разработки комплекса. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: «Дайте нам еще один шанс». И они его использовали», — рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

В среду, 26 декабря Минобороны по заданию президента РФ провело успешный испытательный пуск ракеты с блоком «Авангард». Испытание провели в районе Домбаровский в Оренбуржье. Ракете удалось поразить цель на Камчатке на расстоянии с шести тысяч километров.

Кадры запуска ракеты Авангард.

Выполненная программа позволяет поставить комплекс на вооружение. Первый полк комплексов с блоком «Авангард» приступит к боевому дежурству в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.

Напомним, ранее обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказывал, почему «Авангард» так важен для России и страшен для США.

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