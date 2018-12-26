Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США

Я хорошо помню ядовитый сарказм некоторых американских политиков и военных сразу после того, как Владимир Путин 1 марта показал в своем Послании «мультики» (как поспешно заявили за океаном) - целый выводок новейших и уникальных российских вооружений. Были тогда вот такие реплики: «Путин блефует!», «Такого оружия у Москвы нет», «Кремль стращает нас сказками».

Ну вот, теперь все убедились - гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард" есть, он летает и снайперски бьет в цель, прыгнув почти за 10 тысяч километров. А ведь может преололеть расстояние и вдвое-втрое больше. Потому и называется межконтинетальным.

Кадры запуска ракеты Авангард.

Представляю, что чуствовали во время пуска «Авангарда» спецы космической разведки США, которые наверняка следили за нашей «крылатой молнией». Американские конкуренты до сих пор не продвинулись дальше создания опытных образцов подобных систем. Их проект Falcon способен двигаться по обычной тракетории (а это облегчает его поражение), а по скорости он отстает от нашего «Авангарда» в 4 (!) раза.

«Аванагрд» - это революция в военном делеФото: скриншот видео

«Аванагрд» - это революция в военном деле. С чем можно сравнить появление такого аппарата? С первым полетом реактивного самолета. С изобретением пулемета или автомата, пришедших на смену винтовкам. С запуском первого спутника. Он способен разгоняться до 20 махов, то есть, лететь в 20 раз быстрее звука, что делает это оружие практически неуязвимым для существующих и даже пока «находящихся в чернильнице» противоракетных систем.

Причем, летит не по классической траектории, а по «сумасшедшей» меняя высоту и курс. В мире пока нет такого компьютера, который мог бы рассчитать его «мартшут» от взлета до точки удара. Этот маневрирующий с бешеной сокростью боевой блок способен прытко обходить районы ПРО и уворачиваться от ракет-перехватчиков.

Президент лично дал команду на запуск «Авангарда»Фото: REUTERS

Он идет к цели как метеорит, как огненный шар. Температура на его поверхности достигает 1600–2000 градусов по Цельсию. Но даже при этом крылатый блок надежно управляется.

Похоже, что представление «Авангарда» Путину было приурочено к «угрозам» США выйти из ракетных договоров. Ну так оно получилось. Мы же говорили, что ответ найдем легко. Да он у нас уже есть...

Электронный адрес автора: baranez@kp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: «Система «Авангард» с успехом прошла испытания. Она защитит Россию на десятилетия вперед»

На предновогодней встрече с правительством президент рассказал о главном военном достижении года (подробности)

В ТЕМУ

"Авангард", "Сармат" и "Кинжал": что такое новейшее русское оружие

На что именно обратил внимание специалист, когда Путин демонстрировал военные «мультики» (подробности)

Новейшее оружие России: на что способны комплексы "Кинжал" и "Авангард", а также межконтинентальная ракета "Сармат"

- В условиях создания Соединенными Штатами глобальной системы ПРО, элементы которой буквально окружают территорию нашей страны, приняты ответные меры, позволяющие гарантированно противодействовать этой угрозе безопасности России, - заявил сегодня командующий Ракетными войсками стратегического назначения командующего РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. (подробнее)