Москва и Лондон частично восстановят составы своих дипмиссий

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-28T14:48:34+03:00

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Россия и Великобритания договорились о постепенном восстановлении составов своих дипломатических миссий в Москве и Лондоне с января 2019 года. Об этом рассказал посол РФ в королевстве Александр Яковенко.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - заявил посол.

При этом он подчеркнул, что на свои места вернется, по крайней мере, половина сотрудников посольства, передает телеканал "Россия-24".

Напомним, российско-британские отношения резко ухудшились в начале марта, после того как в Солсбери были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сайт kp.ru писал о том, что в Лондоне практически сразу бездоказательно обвинили в случившемся Москву и выслали из страны 23 наших дипломатов. Россия приняла зеркальные меры.