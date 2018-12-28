Сирийская армия приступит к патрулированию Манбиджа совместно с курдами

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-28T18:06:46+03:00

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Военнослужащие сирийской армии совместно с курдскими бойцами из «Сил демократической Сирии» (СДС) в скором времени приступят к патрулированию города Манбидж. Об этом сообщил портал Al-Masdar.

Как отмечает издание, в настоящее время решение обсуждается с «Военным советом Манбиджа», под руководством которого находится город.

Телеканала Al Mayadeen, в свою очередь рассказал о том, что местные жители положительно отреагировали на переход Манбиджа и его окрестностей под контроль САР и провели акции на улицах в поддержку правительства. Над городской управой был поднят сирийский флаг.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что сирийские курды предложили правительственной армии Сирии установить контроль над городом Манбидж с целью защиты от нападок Турции.

В Кремле поприветствовали обращение курдов к Дамаску.

"Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, расширение зоны контроля САР - "это позитивная тенденция".