В центре Москвы избили рэпера Птаху

СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-28T18:35:53+03:00

Менеджер Давида Нуриева подтвердила, что на него напал другой хип-хоп исполнитель

Изменить размер текста: A A

Известного российского рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха, избили в центре Москвы. Данную информацию уже подтвердила менеджер артиста Марина Евстафьева. По ее словам, несколько человек напали на рэпера со спины, однако он сумел среагировать и дать "сдачи".

"У него с плечом там что-то… Болит", - рассказала представительница Птахи, описывая его состояние.

При этом девушка подчеркнула, что среди зачинщиков драки был другой хип-хоп исполнитель, который выступает под именем Obe 1 Kanobe. По словам менеджера, конфликт рэперов продолжается уже несколько лет, однако его причина не называется, передает телеканал "Пятый".

Сайт kp.ru писал о том, что в некоторое время назад в Москве был избит также 39-летний Алексей Долматов, он же Гуф. Рэпер отказался исполнять для юных богачей тюремную песню -в результате ему сломали несколько ребер.