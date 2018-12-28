2018-12-28T19:19:01+03:00
Происшествия

В Чехии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

По предварительной информации, речь идет о восьми сотрудниках и клиентах учреждения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данных о пострадавших пока не поступалоДанных о пострадавших пока не поступалоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вооруженный мужчина захватил заложников в банке чешского города Пршибрам. Сообщается, что злоумышленник пошел на такой шаг после неудачной попытки ограбления. Соответствующее заявление сделала представитель полиции Моника Шиндлова.

"Вооруженный мужчина в пятницу после обеда совершил попытку ограбления банка в городе Пршибрам. Он удерживает там заложников". - цитирует ее "Чешское радио".

По предварительным данным, речь идет о восьми удерживаемых в помещении людях - сотрудниках и клиентах банка. На место происшествия уже правоохранители и переговорщики. К настоящему моменту мужчина отпустил одного из заложников, который передал его слова о том, что он не хочет навредить людям. Мотивы и требования грабителя пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что в несколькими месяцами ранее захват заложников произошел также в одной из аптек Кельна. В результате инцидента легкое ранение получила женщина, сам преступник тяжело пострадал во время задержания и был госпитализирован.

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