2018-12-28T21:40:15+03:00
Происшествия

Полиция Чехии задержала захватчика банка и освободила заложников

Согласно данным местных правоохранителей, в результате инцидента обошлось без пострадавших
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина не оказал сопротивления при задержанииМужчина не оказал сопротивления при задержанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Чехия задержала мужчину, который в эту пятницу, 28 декабря, ворвался в отделение банка UniCredit Bank в городе Пршибрама и захватил заложников. Отмечается, что в результате инцидента обошлось без пострадавших. Такое заявление сделала представитель полиции Моника Шиндлова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вооруженный мужчина ворвался в здание и запретил всем сотрудникам и клиентам банка покидать помещение. Изначально сообщилось, что причиной таких действий стала неудачная попытка ограбления, однако позже правоохранители опровергли эту информацию.

Согласно данным издания Ceske Nonivy, мужчина таким образом решил привлечь к себе внимание, чтобы подать жалобу. О чем именно идет речь, не уточняется.

Сообщения о захвате банка начали поступать около 14:30 по местному времени, а примерно в 17:00 правоохранители начали операцию по освобождению заложников - двоих сотрудников учреждения и семерых клиентов. В результате был задержан человек, вооруженный пистолетом. Мужчина не сопротивлялся. Более того, вскоре после захвата здания он отпустил одного из заложников.

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