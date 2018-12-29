2018-12-29T05:52:46+03:00
Политика

Белый дом опроверг сообщение о приказе Трампа вывести войска из Афганистана

Президент США не принимал решение о сокращении афганского контингента ВС США
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский контингент остается в Афганистане в прежней численностиАмериканский контингент остается в Афганистане в прежней численностиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не отдавал приказ о выведении американских военнослужащих из Афганистана. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в пятницу.

Он подчеркнул, что глава государства не принимал решение о сокращении контингента вооруженных сил США в Афганистане и не отдавал соответствующее распоряжение Министерству обороны страны, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что опровержение прозвучало более чем через неделю после того, как в СМИ появилось заявление анонимного военного источника, который сообщил, что Пентагон выведет семь тысяч военнослужащих и присутствующих в Афганистане 14 тысяч.

Однако американский командующий международными силами в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил в прошлое воскресенье, что не получал никаких распоряжений об изменении численности военнослужащих в стране.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 20 декабря появилась информация о намерении Трампа вернуть домой из Афганистана половину американского контингента. Причем военнослужащие уже получили приказ собираться в путь.

США с 2001 года проводят в Афганистане самую затяжную в своей истории военную операцию.

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