2018-12-21T05:32:41+03:00
В мире

CNN: Трамп собирается вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных

По данным источников телеканала, президент США уже приказал Пентагону подготовить план вывода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В настоящее время в Афганистане около 14 тысяч военных СШАВ настоящее время в Афганистане около 14 тысяч военных СШАФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат, сообщает телеканал CNN, уточняя, что речь идет примерно о половине воинского контингента Соединенных Штатов в стране, где Америка с 2001 года проводит самую затяжную в своей истории военную операцию.

По данным источников телеканала, президент США уже распорядился, чтобы Пентагон подготовил план вывода войск, а военнослужащие в Афганистане получили приказ собираться в дорогу. Отмечается, что на вывод семи тысяч служивых понадобится несколько месяцев, а на сегодняшний день в Афганистане находится порядка 14 тысяч военных из Штатов.

По информации собеседников CNN, Дональд Трамп принял это решение 18 декабря – за день до того, как объявить о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и выводе войск США из САР. Ожидается, что на возвращение всех американских военных домой потребуется от 60 до 100 дней.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД России отметили, что после этого в Сирии появилась «реальная перспектива» политического урегулирования.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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