CNN: Трамп собирается вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных
Глава Белого дома Дональд Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат, сообщает телеканал CNN, уточняя, что речь идет примерно о половине воинского контингента Соединенных Штатов в стране, где Америка с 2001 года проводит самую затяжную в своей истории военную операцию.
По данным источников телеканала, президент США уже распорядился, чтобы Пентагон подготовил план вывода войск, а военнослужащие в Афганистане получили приказ собираться в дорогу. Отмечается, что на вывод семи тысяч служивых понадобится несколько месяцев, а на сегодняшний день в Афганистане находится порядка 14 тысяч военных из Штатов.
По информации собеседников CNN, Дональд Трамп принял это решение 18 декабря – за день до того, как объявить о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и выводе войск США из САР. Ожидается, что на возвращение всех американских военных домой потребуется от 60 до 100 дней.
Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД России отметили, что после этого в Сирии появилась «реальная перспектива» политического урегулирования.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.