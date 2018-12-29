Гражданка Канады вернулась на родину после ареста в Китае

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-29T07:16:32+03:00

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На родину вернулась гражданка Канады Сара Макайвер, которую ранее задержали в Китае за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник в МИД Канады.

«Канадская учительница, задержанная в этом месяце в Китае, вернулась в Канаду после того, как была освобождена из-под стражи», - отмечается в сообщении. Известно, что Сара Макайвер была задержана за незаконную трудовую деятельность и подвергнута административному наказанию.

Напомним, что ранее между Пекином и Оттавой возникли дипломатические трения. Причиной послужило задержание в Ванкувере 1 декабря финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. 11 декабря суд выпустил ее под залог.

После этого последовал ряд задержаний канадских граждан на территории Китая. Под арест попали бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и гражданин Майкл Спэйвор. МИД Канады потребовал их немедленного освобождения.