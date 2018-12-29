Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-29T18:14:40+03:00

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В следующем году пенсионеры будeт получать пенсию не ниже прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Об сообщил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия 24".

— Если есть такой человек, у которого пенсия составляет 14 414 рублей (средняя страховая пенсия по старости), то у него ровно на 1000 рублей будет увеличение. Если пенсия ниже, допустим 10 000 рублей, то увеличение составит 705 рублей, потому что индекс увеличения пенсий составляет 7,05%, — рассказал Топилин.

При этом он отметил, что если пенсия больше, например около 20 000 рублей, то прирост составит примерно 1600—1700 рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о готовности правительства проиндексировать пенсии уже с 1 января 2019 года, размер выплат по старости будет увеличен на 7,05%. Изменения коснутся 30,7 млн граждан.