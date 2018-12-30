В Москве ограничили продажу алкоголя на праздничные дни

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-30T07:52:48+03:00

Традиционно спиртное нельзя будет приобрести в местах проведения массовых мероприятий

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Мэрия Москвы ограничила продажу алкоголя на территории города. Такие меры будут действовать с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года.

Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки в указанные даты нельзя будет приобрести в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий. Запрет на продажу также коснулся соков и газировки в стеклянной таре любого размера.

Как ранее сообщал руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, ограничения вводят для профилактики травм и различного рода правонарушений.

«Ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре традиционно вводят для магазинов, расположенных рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий, площадками новогодних фестивалей», - пояснил чиновник.