Абэ: в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-30T08:06:58+03:00

Абэ намерен обсудить спорные вопросы с Путиным в январе 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии намерен обсудить спорные вопросы с Владимиром Путиным во время своего визита в январе

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В переговорах Японии и Москвы по территориальному вопросу и мирному договору существует много проблем. Такую позицию высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Обсуждение спорных вопросов с Владимиром Путиным политик намерен провести во время своего визита в Россию в январе 2019 года.

«Существует много проблем. Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным», - передает слова политика агентство Kyodo. Он отметил, что российский лидер демонстрирует «серьезную решимость заключить мирный договор».

Премьер-министр также прокомментировал вопрос размещения американских военных баз на Курилах в случае передачи их части Японии. По его словам, Вашингтон пока не решил этот вопрос.

Отметим, что поездка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию запланирована на 21 января 2019 года.

Напомним, что в ноябре 2018 года Путин и Абэ встречались на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Тогда лидеры договорились об активизации российско-японских переговоров по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.