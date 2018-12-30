2018-12-30T08:07:41+03:00
Экономика

WSJ: США и Китай начали работу над договоренностями о торговле

Вашингтон рассчитывает получить от Пекина гарантии для защиты работы американских компаний на рынке КНР
Юлия ДИВЕЕВА
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Представители США и КНР начали работу над новой торговой сделкойПредставители США и КНР начали работу над новой торговой сделкойФото: REUTERS
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Китай и США приступили к работе над сделкой, которая может разрядить напряженность в торговых отношениях между странами, увеличив американский экспорт в КНР и ослабив правила, которые мешают американским фирмам, работающим на китайском рынке.Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

По их словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, немного приукрасил реальность, когда говорил в своем твиттере в субботу, как близко стороны подошли к взаимному согласию. Как пишет издание, вероятно своими словами глава белого дома хотел “успокоить рынки”, ситуация на которых в последние дни была нестабильной.

Как отмечает газета, точно известно, что Вашингтон добивается от Пекина гарантий того, что КНР не будет использовать “иные методы для создания помех в работе иностранных фирм", в том числе, в сферах выдачи лицензий, соблюдения экологических норм и землепользования.

Как сообщал сайт "КП", 29 декабря Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Лиджеры стран обсудили отношения между странами, заключение торговой сделки, проблематику Корейского полуострова, а также поздравили друг друга с Новым годом.

Сразу после этого глава США написал в соцсети, что китайско-американские отношения очень важны для остального мира и уже достигнут большой прогресс в этом диалоге по торговой сделке.

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