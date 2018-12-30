Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны

СЕГОДНЯ 08:43 2018-12-30T08:43:29+03:00

Объект успешно вышел на заданную орбиту для последующего приземления

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Космический аппарат Китая «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Известно, что объект утром 30 декабря успешно вышел на заданную орбиту, с которой в дальнейшем будет произведена посадка.

«В 08:55 по пекинскому времени (03:55 мск) зонд "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту с периселением 15 км (ближайшая к Луне точка орбиты ее спутника) и апоселением (наиболее удаленная от центра Луны точка орбиты искусственного спутника) 100 км», - приводит ТАСС слова пресс-службы CNSA.

Отмечается, что теперь необходимо выбрать подходящее время для посадки зонда на обратную сторону Луны. Приземление планируется произвести в бассейне Эйткена, который является одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.

Напомним, что лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан 8 декабря. Его основной задачей является изучение обратной стороны естественного спутника Земли.