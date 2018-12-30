Задержан попутчик пропавшей владелицы ресторанов Burger King

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-30T12:47:08+03:00

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Следователи задержали попутчика директора Burger King в Москве Ирины Ахатовой. Мужчина может быть причастен к исчезновению предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчина 1979 года рождения был задержан в городе Гороховец Владимирской области.

«Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент подозреваемого доставляют в Москву для проведения следственных действий.

Напомним, что 29-летняя Ирина Ахматова 23 декабря на своем автомобиле «Ауди» направилась в командировку из Москвы в Тулу. Через сервис поиска попутчиков еще в столице на нее вышел неизвестный мужчина, которого она подобрала возле станции «Анино». После этого автомобиль продолжил движение в сторону Московской области.

В последний раз Ирина вышла на связь с супругом в 21:15 23 декабря. Спустя два часа она перестала отвечать на звонки и пропала. Полиция смогла найти ее автомобиль в Ярославле 27 декабря.