2018-12-30T17:30:40+03:00
Политика

Стало известно, где Порошенко встретит Новый год

На этот раз президент Украины отказался от отпуска на Мальдивах
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, где украинский лидер Петр Порошенко собирается отмечать Новый год.

Как пишут местные СМИ, на этот раз глава незалежной решил отказаться от «традиционного отдыха на Мальдивских островах» и провести новогодние праздники в кругу семьи на президентской даче «Синегора», расположенной в 60 километрах от Ивано-Франковска. Стоит отметить, что на территории этой резиденции, площадь которой составляет 10,9 тысячи гектаров, находятся ресторан, канатная дорога, питомник с животными, пруд и часовня.

Кстати, именно на этой даче любил встречать Новый год бывший президент Украины Виктор Янукович, передает украинское издание «Страна».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прошлые новогодние каникулы Порошенко на Мальдивах обошлись в полмиллиона долларов. Причем тогда президента Украины поселился в отеле под именем Mr. Petro Incognito.

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