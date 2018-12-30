2018-12-30T19:01:53+03:00
Спорт

Российский лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»

Третьим стал еще один наш спортсмен Александр Большунов
Дарья ИВАШКИНА
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 30 декабря, российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», начавшейся в минувшую субботу в итальянском Тоблахе. Он преодолел дистанцию в 15 километров свободным стилем за 30 минут 34,1 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Крюгер, отставший от нашего спортсмена на 12,2 секунды. А третьим стал еще один россиянин Александр Большунов, уступивший Устюгову 21,9 секунды.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 30 декабря, женскую индивидуальную гонку на 10 километров в Тоблахе выиграла российская лыжница Наталья Непряева. При этом еще одна представительница нашей страны Анастасия Седова финишировала третьей.

Стоит отметить, что спринтерские гонки в рамках «Тур де Ски» состоятся 1 января в Швейцарии.

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