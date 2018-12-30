2018-12-30T21:36:24+03:00
Политика

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

В октябре прошлого года в незалежной вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объявил о доминировании украинского языка на радио и ТВ. По его данным, в 2018 году доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов в незалежной достигла в среднем 92%.

«Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%», - написал Костинский на своей странице в Facebook. При этом он заметил, что для обеспечения выполнения закона о языковых квотах Нацсовету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 миллиона гривен (более 60 тысяч долларов).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре национальный совет незалежной по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф в виде 5% от лицензионного сбора таким каналам, как «Взрослые каналы», «Киев» и «Телерадиокомпания полезное». Таким образом их наказали за недостаточное количество украинского языка.

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