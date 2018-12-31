2018-12-31T05:01:16+03:00
Политика

Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с оградой особняка Обамы

Президент США попрекнул своего предшественника трехметровым забором вокруг дома
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак ОбамаПрезидент США Дональд Трамп и его предшественник Барак ОбамаФото: REUTERS
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Соединенным Штатам нужен барьер на границе с Мексикой точно так же, как бывшему президенту США Бараку Обаме нужен трехметровый забор вокруг его особняка в округе Колумбия. Такое сравнение привел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что стена высотой 10 футов (около трех метров) окружает поместье Барака и Мишель Обамы.

"Я согласен - это нужно для их безопасности. Соединенным Штатам нужна такая же штука, но гораздо более масштабная!" - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп уже не настаивает на строительстве сплошной стены на границе с Мексикой. По его словам, теперь в планах администрации страны возвести ограду на некоторых участках границы. И президент в настоящее время он склоняется к вариансту со стальной решеткой.

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