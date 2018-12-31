2018-12-31T09:55:46+03:00
Политика

Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Министерство обороны России заявило, что новая и полностью российская разработка не имеет мировых аналогов
Алена Басавина
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Танки "Армата" начнут испытывать в 2019 годуТанки "Армата" начнут испытывать в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» пройдут в следующем году в научно-исследовательских институтах Министерства обороны России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе «Армата», - приводит ТАСС данные министерства.

Известно, что Т-14 – это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который является принципиально новой и полностью российской разработкой, не имеющих мировых аналогов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны подписало к «Уралвагонзаводом» контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата».

Напомним, что новейший танк "Армата" был впервые представлен широкой публике на московском параде Победы в 2015 году. Боевая машина обладает высочайшим уровнем защиты и новейшими средствами разведки, наблюдения и целеуказания.

В ее башне установлена 125-мм гладкоствольная пушка, а экипаж размещен в бронекапсуле, что существенно повышает шансы на выживаемость в случае атаки.

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