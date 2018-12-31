2018-12-31T10:01:07+03:00
Политика

На Украине стартует кампания по выборам президента

Голосование за украинского лидера пройдет 31 марта 2019 года
Алена Басавина
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На Украине стартует президентская кампанияНа Украине стартует президентская кампанияФото: REUTERS
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Последний день декабря на Украине станет началом президентской избирательной кампании. Согласно законодательству, она должна стартовать за три месяца до дня голосования. Выбирать главу государства украинцы будут 31 марта 2019 года.

Как сообщает ТАСС, с этого дня украинский Центризбирком начнет регистрацию кандидатов на пост президента. Окончательные списки участников будут опубликованы после 8 февраля.

Политологи уверены, что президентская гонка будет необычайно острой. Число кандидатов в 2019 году может стать рекордным. «Сомневаться в этом не приходится, поскольку это запрограммировано экономической, социальной и общественно политической ситуацией», - указал эксперт Андрей Золотарев.

Согласно многочисленным опросам, население страны пока не выбрало кого-либо из желающих стать президентов явным фаворитом.

Напомним, что ранее лидером президентского рейтинга стала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Такие данные представила украинская социологическая группа «Рейтинг».

Согласно опубликованным данным, депутата Верховной рады готовы поддержать 20,8% опрошенных украинцев. Отдать свой голос шоумену Владимиру Зеленскому планируют 13,4% граждан. Действующий президент Петр Порошенко может получить только 11,1% голосов.

Рейтинг других кандидатов — менее 10%. Почти треть опрошенных либо не определилась, либо не намерена голосовать вовсе.

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