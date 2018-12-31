2018-12-31T11:30:27+03:00
Общество

В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва в жилом доме

По последним данным, погибшими в результате обрушения числятся три человека
Алена Басавина
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В Магнитогорске ввели режим ЧСВ Магнитогорске ввели режим ЧСФото: REUTERS
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Магнитогорске после взрыва бытового газа в жилом доме. Такое решение принял глава Челябинской области Борис Дубровский.

«В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее УФСБ России по Челябинской области назвало причину трагедии. Согласно основной версии, в жилом доме произошла детонация бытового газа.

На данный момент погибшими числятся три человека. Судьба еще 79 человек остается неизвестной. МЧС продолжает разбор завалов на месте обрушения.

Напомним, что по поручению Владимира Путина в Магнитогорск направились министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Магнитогорск вылетели следователи-криминалисты центрального аппарата.

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Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря по адресу ул. Карла Маркса, 164. На месте происшествия работают экстренные службы (подробности).

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