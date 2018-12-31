Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-31T11:35:48+03:00

Губернатор Челябинской области отчитался перед премьер-министром за предпринятые меры по ликвидации ЧП

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Правительство России окажет помощь пострадавшим при взрыве бытового газа в Магнитогорске. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровскими, который доложил о ситуации и мерах, которые предпринимают региональные власти для оказания помощи пострадавшим», - приводит ТАСС данные пресс-службы.

В результате переговоров глава правительства пообещал принять все необходимые решения для ликвидации последствий трагедии.

Напомним, что 31 декабря около 6 часов утра в жилом доме на улице Карла Маркса раздался взрыв, который привел к обрушению подъезда. По последним данным, на месте происшествия погибли три человека.

На данный момент спасатели ведут разбор завалов. Из-под обломков продолжают доставать людей. По поручению Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Магнитогорске объявлен режим ЧС.

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