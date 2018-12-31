2018-12-31T11:50:32+03:00
Общество

В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске

Губернатор Борис Дубровский сообщил, что дата пока определяется
Алена Басавина
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В Челябинской области объявят траурВ Челябинской области объявят траурФото: REUTERS
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В связи с трагедией в Магнитогорске на территории Челябинской области объявят траур. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.

«Конечно, будет», - ответил ТАСС губернатор. Однако дата траура пока не определена.

Напомним, что ранее на территории Магнитогорска объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме. Погибшими по-прежнему числятся три человека.

Еще двадцати жильцам оказана медицинская помощь. Четверо из них, в том числе ребенок, госпитализированы. Судьба 79 человек остается неизвестной.

На данный момент спасатели продолжают разбор завалов. На месте трагедии развернут оперативный штаб.

В Магнитогорск по поручению Владимира Путина направились глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава СК России направил в город следователей-криминалистов центрального аппарата.

Глава правительства Дмитрий Медведев пообещал оказать пострадавшим при взрыве всю необходимую помощь.

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Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в 6 часов утра 31 декабря по адресу ул. Карла Маркса, 164. На месте происшествия работают экстренные службы (подробности).

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