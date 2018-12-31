ЦИК Украины принял документы от первого кандидата в президенты

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-31T15:08:59+03:00

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Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко стал первым, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

«Я не являюсь членом никакой партии, я иду как самовыдвиженец», - приводит ТАСС слова политика. Он объяснил, что хочет стать главой Украины для продвижения интересов своей страны и защиты положений конституции, которые на данный момент не соблюдаются.

По словам Игоря Шевченко, в обществе он имеет «определенный рейтинг поддержки». В украинских городах уже появились его агитационные плакаты.

Отметим, что Игорь Шевченко был министром экологии и природных ресурсов Украины с 2014 по 2015 годы. Верховная рада сняла его с должности из-за подозрений в коррупции.

Напомним, что последний день 2018 года на Украине стал началом президентской избирательной кампании. Согласно законодательству, она должна стартовать за три месяца до дня голосования. Выбирать главу государства украинцы будут 31 марта 2019 года.