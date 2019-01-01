Трамп решил встречать Новый год в Белом доме

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:38:54+03:00

Президент США заявил, что демократы могут приходить к нему в вашингтонскую резиденцию «прямо сейчас»

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Президент США Дональд Трамп, который из-за ситуации с неутвержденным бюджетом встречал Рождество в Белом доме, собирается и Новый год встретить там же. Американский лидер ждет в своей вашингтонской резиденции сенаторов-демократов.

«Они могут приходить в Белый дом прямо сейчас. Я принял решение провести Рождество в Белом доме, я встречаю Новый год в Белом доме», - заявил хозяин Овального кабинета в интервью телеканалу Fox News.

Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп призвал демократов последовать его примеру: срочно прервать праздничный отпуск и вернуться к работе – то есть, проголосовать по бюджету Соединенных Штатов, который пока так и не был принят.

Напомним, принять документ не удается из-за разногласий по поводу стены на границе с Мексикой. Представители Демократической партии США в сенате отказываются поддержать бюджет, предусматривающий выделение пяти миллиардов долларов на ее строительство.