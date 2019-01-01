2019-01-01T00:41:48+03:00
В мире

Трамп призвал демократов срочно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету США

Глава Белого дома настаивает на необходимости стены на границе с Мексикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп со своей страницы в Twitter велел сенаторам от Демократической партии срочно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету Соединенных Штатов, который пока так и не был принят.

«Я нахожусь в Овальном кабинете. Демократы, сейчас же выходите из отпуска и отдайте нам ваши голоса, которые необходимы для безопасности на границе, а также строительства стены», - написал президент США в микроблоге.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сам Дональд Трамп из-за ситуации с неутвержденным бюджетом страны и приостановкой из-за этого работы ряда федеральных структур решил провести рождественские каникулы в Белом Доме, отменив при этом семейную поездку на собственную виллу во Флориде.

Чтобы утвердить бюджет, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, необходимо, чтобы за него проголосовали 60 из 100 американских законодателей.

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