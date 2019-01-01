Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:15:23+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на большое количество советских фильмов в новогоднем телеэфире. Однако, как заметил дипломат, картин, снятых в СССР, «все же стало меньше», чем раньше. Такое наблюдение он сделал, когда «готовил домашний майонез и переключал каналы».

«Готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая - советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая - их все же меньше», - написал глава МИД незалежной в своем микроблоге в Twitter, выразив при этом надежду на то, что за прошедший год украинцы стали «еще хоть немного менее советскими».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2017 года на Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. При этом, как недавно стало известно, в 2018 году доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов в незалежной достигла в среднем 92%.