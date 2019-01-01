2019-01-01T08:38:28+03:00
Экономика

МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января

Как ожидается, повышение минимального размера оплаты труда затронет 3,7 млн работников
Дарья ИВАШКИНА
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МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 январяМРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Со вторника, 1 января, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11280 рублей. Таким образом, он сравнялся с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения страны за второй квартал 2018 года.

Как отметили в министерстве труда и социальной защиты РФ, повышение МРОТ затронет в общей сложности 3,7 миллиона человек. При этом порядка 2,2 миллиона из них работают в муниципальных и госучреждениях.

«Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2019 году составят пять миллиардов рублей, в том числе работников федеральных госучреждений - 1,4 миллиарда рублей, реальный сектор экономики - затраты оцениваются в размере 13,7 миллиарда рублей», - цитирует сообщение Минтруда РФ ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда и тем самым выполнил обещание окончательно привязать МРОТ к прожиточному минимуму.

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