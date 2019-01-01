Новогоднее поздравление Порошенко разозлило интернет-пользователей

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:00:57+03:00

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Новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, в котором он заявил о неких «больших победах» в 2018 году, не понравилось интернет-пользователям: праздничный твит главы незалежной собрал множество гневных комментариев.

В частности, многие юзеры усомнились в реальности перечисленных украинским лидером «достижений» и призвали Порошенко не представлять народу желаемое за действительное.

«Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому ещё никогда мир не видел. Вы - изгой. Лично Вы, не народ Украины», - написал @Adamow69.

«Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило», - заметил @trueRock_n_roll.

При этом некоторые пользователи предположили, что Порошенко уже пьян и «пишет с Мальдив».

«Петр Алексеевич (Порошенко)! Не отвлекайтесь, пейте дальше», - посоветовал @vadim_manukyan

«До Нового года еще далеко, а Петро (Петр Порошенко) уже набрался», - подчеркнул @gda070874.

«С Мальдив пишешь?» - спросил @g_goncharov.

Кстати, стоит отметить, что в сети уже не раз поднимали на смех нынешнего президента незалежной. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно его высмеяли за празднование юбилея «украинского» Ан-225. Тогда интернет-пользователи напомнили Порошенко о том, что самолет является достижением советского авиастроения.