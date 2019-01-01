Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за Зеленского

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:09:25+03:00

За несколько минут до Нового года вместо речи главы незалежной в эфир вышло обращение шоумена [видео]

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Как стало известно, в понедельник вечером, 31 декабря, украинский телеканал «1+1» передвинул поздравление президента страны Петра Порошенко. Так, за несколько минут до Нового года вместо речи главы незалежной в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, в котором тот объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных на Украине на 31 марта этого года.

Между тем поздравление нынешнего украинского лидера зрители все же увидели: его трансляцию канал запустил сразу после выступления Зеленского, правда, закончилась она уже в 2019 году: завершить свою речь до полуночи Порошенко «не успел», так как часть отведенного ему времени «отобрал» предполагаемый кандидат на высший государственный пост.

Кстати, напомним, Владимир Зеленский в своем видеообращении к согражданам говорил на двух языках: начал по-русски, продолжил по-украински. При этом, как сообщал сайт kp.ru, актер заметил, что раньше «в отличие от великих политиков» он не хотел ничего «напрасно обещать».