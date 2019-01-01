В Японии заверили, что передача Курил состоится лишь с согласия россиян

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:12:27+03:00

Никто не собирается выселять местных жителей с островов в случае перехода принадлежности территорий от одной страны к другой

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В случае, если южная часть Курильских островов все же будет передана Японии, местные жители смогут остаться в своих домах. Премьер-министр "страны восходящего Солнца" Синдзо Абэ заверил, что сделка может состояться лишь с согласия россиян, и вопрос не планируется рассматривать с позиции "уходите отсюда".

"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие [японские] жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - пояснил глава правительства.

При этом он добавил, что реализация концепции совместной российско-японской хозяйственной деятельности на островах поможет создать пространство, в котором граждане обеих стран смогут жить и работать вместе, передает телеканал Asahi.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия готова передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан, но лишь при условии заключения мирного соглашения, а следовательно и признания итогов Второй мировой войны. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в Пекине пока не готовы пойти на такой шаг.