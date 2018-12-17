Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курильских остров

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-17T13:18:08+03:00

Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов, но лишь при условии признания итогово Второй мировой войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время трансляции на сайте kp.ru глава МИД заявил, что такой исход возможен лишь в случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов, но лишь при условии признания итогово Второй мировой войны. Об этом глава ведомства сказал в ходе трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» в понедельник, 17 декабря.

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Он напомнил, что еще во время переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. Согласно ему Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров подчеркнул, что Москва всегда следует международному праву, но это обязательство не прямого рода - еще предстоит обсудить детали сделки.

Так, например, важным фактором является тот факт, что для Японии заключение мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам Лаврова, это "неотьемлемый шаг" в любых переговорах по Курилам.

"Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь", - заявил министр.

Ранее глава МИД России прокомментировал также строительство баз НАТО в Грузии и ситуацию с секретными лабораториями в этой стране.