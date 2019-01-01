Стала известна дата выхода третьего сезона «Очень странных дел»

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:15:51+03:00

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Американская развлекательная компания Netflix опубликовала постер и новый тизер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Кроме того, была объявлена и дата премьеры: так, первый из восьми новых эпизодов шоу можно будет увидеть 4 июля.

Фото: twitter.com/@Stranger_Things

Судя по постеру, опубликованному в Twitter, слоган третьего сезона «Очень странных дел» звучит как «Одно лето может изменить все». Именно эта надпись появляется и в конце минутного тизера, представляющего собой нарезку из новогодней передачи Дика Кларка 1985 года и рекламы торгового комплекса Starcourt Mall, который должен открыться в вымышленном городе Хокинс.

Очень странные дела 3 сезон (анонс даты выхода).Очень странные дела 3 сезон анонс даты выхода

Кстати, напомним, съемки третьего сезона «Очень странных дел» начались в апреле 2018 года и завершились в начале ноября. Причем в настоящее время уже известно, что действие третьего сезона сериала будет разворачиваться летом 1985 года, через год после событий второго.

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