2019-01-01T14:25:10+03:00
Политика

Климкин анонсировал визит нового главы ОБСЕ в Донбасс

Мирослав Лайчак посетит Украину через две недели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав ЛайчакМинистр иностранных дел Словакии Мирослав ЛайчакФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит в страну нового руководителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослава Лайчака, который занимает также должность главы МИД Словакии.

"Ждём встречи с Мирославом на Украине через две недели, вместе поедем в Донбасс", — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Он также поздравил своего коллегу со вступлением в должность председателя ОБСЕ и выразил надежду на то, что Словакия станет хранителем ценностей и принципов организации.

Стоит напомнить, что еще в конце прошлого года Лайчак хотел оставить пост министра иностранных дел, но в последний момент отозвал заявление. Дипломат заявил, что принял такое решение из чувства ответственности перед страной, которая в 2019 году стала председателем ОБСЕ, передает сайт kp.ru.

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