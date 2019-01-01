Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы "Искандер-М" в 2019 году

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:23:08+03:00

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году. Фото: Минобороны РФ

В настоящий момент ведется модернизация вооружения с целью повышения его боевых характеристик

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Сухопутные войска Вооруженных сил России полностью перейдут на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" до конца 2019 года. Такое заявление сделали в министерстве обороны страны.

В настоящий момент вооружение находится на работах по модернизации, которые должны повысить его боевые и эксплуатационные характеристики, однако в скором времени предприятие-изготовитель передаст бригадный комплект в ракетное соединение ЗВО.

Речь идет о более чем 50 единицах техники, в том числе пусковых установках, транспортно-заряжающих машинах и технического обеспечения. Также в состав комплекса входят баллистические и крылатые ракеты.

"Искандер-М" на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее kp.ru публиковал видео успешного пуска баллистической ракеты комплекса "Искандер-М", который был осуществлен в марте 2018 года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.