Варфоломей предоставит "новой" украинской церкви томос об автокефали

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:01:31+03:00

По словам Константинопольского патриарха, "историческое событие" свершится уже 6 января 2019 года

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Так называемая "новая" украинская православная церковь получит томос об автокефалии в ближайшее воскресенье. 6 января. Об этом Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил вечером в понедельник во время выступления на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога.

По его словам, при передаче томоса будет присутствовать не только предстоятель "новой" церкви Епифаний (Думенко), но и президент Украины Петр Порошенко.

"Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины - дело, которое благословится в предстоящее воскресенье", - приводятся слова Варфоломея в блоге Константинопольского патриархата.

Сайт kp.ru писал о том, что церемония вручения томоса пройдет в Константинополе после совместной литургии с предстоятелем раскольнической украинской церкви.