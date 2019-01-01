Задержанный в Москве американец оказался сотрудником BorgWarner

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:43:38+03:00

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Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, которая производит комплектующие для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе самого предприятия.

"Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилc, Мичигане и в других точках по всему миру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Представители BorgWarner подчеркнули, что уже обратились в соответствующие государственные органы США с просьбой оказать всю необходимую помощь и поддержку их сотруднику.

Напомним, что Пол Уилан перестал выходить на связь с близкими 28 декабря 2018 года, а после стало известно о его задержании. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу знакомого и не имеет отношения к обвинениям в шпионаже.

Сайт kp.ru писал о том, что мужчину подозревают в передаче иностранным государствам информации, являющейся государственной тайной.